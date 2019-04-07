ارتفاع قتلى احتجاجات السودان .. وحظر للتجوال

البشير يدرس الأوضاع مع قادة الجيش

الخرطوم ـ وكالات: قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن حصيلة قتلى الاحتجاجات التي تجددت أمس الاول ارتفعت إلى 5 أشخاص، فيما أصيب أكثر من 25 آخرين. وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك” صباح امس “قتيلان آخران تبذلهما أرض السودان في سبيل الحرية والتغيير، حيث بلغنا الآن مقتل كل من: أحمد إبراهيم تبيدي من أبناء كوستي، ومقتل آخر مجهول الهوية، لم يحضر أحد من ذويه ولا يحمل أوراقاً ثبوتية”. وكانت اللجنة أكدت فجر أمس سقوط 3 أشخاص قتلوا بالرصاص بينهم إصابات مباشرة في الرأس، متهمة قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين، مما أوقع إصابات خطيرة في صفوفهم. وأضافت اللجنة أن أكثر من 25 جريحا بينهم إصابات بالرصاص في الرأس، والعين، والصدر، والبطن، بالإضافة إلى آخرين مصابين بكسور في الأنف، والساق، واليد، وغيرها، علاوة على كسور نتيجة التعرض لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وتعرّف اللجنة نفسها بأنها “جسم مهني مطلبي، يضم كافة أطباء السودان، ويسعى عبر حراكهم المشترك لتحسين الوضع الصحي في السودان”. وخرج آلاف السودانيين، أمس الاول السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

الى ذلك، أعلن الجيش السوداني حظر التجوال اعتبارا من الساعة الثانية من صباح أمس ودعا آلاف المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش لفض التظاهرات. واعتبر تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” الخطوة بمباثة محاولة لقطع الطريق أمام المتظاهرين لتحقيق أهدافهم. هذا، وناقش الرئيس السوداني عمر البشير في اجتماع طارئ مع قادة الجيش، المستجدات على الساحة السودانية ، وقال مصدر في القوات المسلحة السودانية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن الرئيس البشير دخل في اجتماع طارئ امس مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها . وأضاف المصدر أن الاجتماع يعد امتدادا لاجتماع عقده البشير أمس الاول مع نفس الاطراف . وفي ذات السياق، قالت مصادر نافذة قريبة من الرئيس البشير إن الرئيس البشير بات أقرب لتنفيذ الخطة “باء” المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني, بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في السودان وأخرى تتصل بملف الجنائية الدولية .

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.