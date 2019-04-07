قذائف الإرهاب تغتال 5 مدنيين وتصيب 15 آخرين بحماة

في السياسة 8 أبريل,2019 نسخة للطباعة

دمشق ـ الخليج 365 :

اغتالت قذائف الارهابيين التي استهدفت مشفى مصياف بمدينة حماة السورية 5 مدنيين إضافة إلى 15 جريحا. بحسب ما ذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية . وذكرت “سانا” أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمال واصلت انتهاك اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت صباح امس بالقذائف الصاروخية على مدينة مصياف بالريف الجنوبي الغربي سقط عدد منها على مدخل المشفى الوطني وقسم الأطفال فيها ما تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة ووقوع أضرار في المبنى والسيارات المركونة في المكان. إلى ذلك أشارت ” سانا” إلى أن وحدة من الجيش العربي السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد. وفي تصريحات للوكالة السورية لفت المدير العام للهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الدكتور ماهر يونس إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على المشفى لكنه الاعتداء الأكثر إجراما هذه المرة حيث وصل عدد الشهداء إلى 5 بينهم سائق في منظومة الإسعاف و15 جريحا منهم 4 من الطواقم الطبية والتمريضية”. وأشار الدكتور بسام قطريب إلى أن “الإرهابيين اعتدوا على المشفى منذ ساعات الصباح الأولى ب 5 قذائف صاروخية تعرض على إثره لإصابة متوسطة في مختلف أنحاء جسده بسبب الشظايا وحالته الصحية حاليا مستقرة ويتلقى العلاج في المشفى”.

ميدانيا، قضت وحدات من الجيش العربي السوري على أكثر من 8 إرهابيين ودمرت لهم آلية ونقاطا محصنة في عمليات مركزة على تجمعاتهم في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد. وذكرت “سانا” أن وحدات من الجيش نفذت رمايات بسلاح المدفعية وصليات صاروخية مكثفة طالت مجموعات إرهابية من تنظيمي جبهة النصرة و”الحزب التركستاني” في محيط معرت حرمة وحرش عابدين والقصابية والهبيط وكفروما ومدينة كفرنبل في منطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وبينت الوكالة السورية أن المجموعات الإرهابية كانت تحاول الوصول إلى نقاط محصنة متقدمة لها باتجاه ريف حماة الشمالي لتستهدف منها المناطق الآمنة ونقاط الجيش التي تحميها لافتا إلى أن الرمايات النارية أدت إلى القضاء على أكثر من 5 إرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أوكار وأسلحة ومرابض إطلاق قذائف صاروخية. وقضت وحدات من الجيش السوري أمس الاول على أعداد من ارهابيي “جبهة النصرة” ودمرت لهم منصات إطلاق قذائف ونقاطا محصنة في قرى وبلدات الحويز والجنابرة وجسر بيت الراس والشريعة والحويجة ومحيط كفرزيتا بريف حماة الشمالي وذلك ردا على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.