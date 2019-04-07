السفارة الأمريكية بليبيا تحث على وقف المواجهات بطرابلس فورا

حثت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء الأحد، على وقف كافة العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس فورا.

وأشار بيان للسفارة الأمريكية، إلى ضرورة إنهاء المواجهات المسحلة في طرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي، سحبا مؤقتا لجنود له يتمركزون في ليبيا لم يكشف عن عددهم، وذلك بسبب المعارك العنيفة الدائرة بين قوات الجيش الوطني الليبي والمليشيات المسلحة قرب العاصمة طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، قال في وقت سابق الأحد، إن البعثات الدبلوماسية في طرابلس تحت حراسة قوات أمريكية، وتابع: "لا نعرف سبب تواجد قوات أمريكية في العاصمة طرابلس".