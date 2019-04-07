القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي
حثت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء الأحد، على وقف كافة العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس فورا.
وأشار بيان للسفارة الأمريكية، إلى ضرورة إنهاء المواجهات المسحلة في طرابلس، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي، سحبا مؤقتا لجنود له يتمركزون في ليبيا لم يكشف عن عددهم، وذلك بسبب المعارك العنيفة الدائرة بين قوات الجيش الوطني الليبي والمليشيات المسلحة قرب العاصمة طرابلس.
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، قال في وقت سابق الأحد، إن البعثات الدبلوماسية في طرابلس تحت حراسة قوات أمريكية، وتابع: "لا نعرف سبب تواجد قوات أمريكية في العاصمة طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية بليبيا تحث على وقف المواجهات بطرابلس فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.