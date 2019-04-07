جنوب أفريقيا تخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو، الأحد، أن بلادها خفضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، تنفيذاً لقرار بهذا الشأن اتخذه الحزب الحاكم قبل عدة أشهر، احتجاجا على قتل قوات الاحتلال 52 فلسطينيا في مايو/أيار 2018.

وفي مايو/أيار 2018، استدعت جنوب أفريقيا سفيرها في إسرائيل احتجاجاً على مقتل 52 فلسطينياً في صدامات مع قوات الاحتلال أثناء احتجاج الفلسطينيين على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

Advertisements

ويومها قرر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في بريتوريا أن تخفض الحكومة بصورة فورية وغير مشروطة مستوى التمثيل الدبلوماسي في تل أبيب من سفارة إلى مكتب ارتباط.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا "لن نعين ممثلاً في إسرائيل على مستوى سفير"، مضيفة أن "المكتب سيظل على مستوى مكتب ارتباط، وسيعمل هكذا".

وسبق للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا الذي أسسه نيلسون مانديلا أن عبّر مراراً عن دعمه للقضية الفلسطينية.

