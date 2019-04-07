انت الان تتابع مطالب باستجواب زوجة غصن.. والأخيرة تستنجد بماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كارلوس غصن - صورة أرشيفية
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد، إن ممثلي الادعاء في طوكيو طلبوا من القضاة استجواب زوجة رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن، فيما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها، قائلين إنهم يشتبهون بأن غصن اختلس جزءا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارولي مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب. وطلب ممثلو الادعاء منها أن يلتقوا بها لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة دون قسم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.
وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض من جديد على غصن، يوم الخميس الماضي، للاشتباه بمحاولة الاثراء على حساب نيسان. وذكرت كارول غصن إن زوجها سجل رسالة مصورة ستنشر قريبا من أجل "أن يحدد المسؤولين عما يجري له"، موضحة: "عندما فهِم كارلوس أنه سيتم توقيفه، سجل مقابلة عبر سكايب مع قناتي (تي إف 1 وإل سي إيه)، وشريط
وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض من جديد على غصن، يوم الخميس الماضي، للاشتباه بمحاولة الاثراء على حساب نيسان.
وذكرت كارول غصن إن زوجها سجل رسالة مصورة ستنشر قريبا من أجل "أن يحدد المسؤولين عما يجري له"، موضحة: "عندما فهِم كارلوس أنه سيتم توقيفه، سجل مقابلة عبر سكايب مع قناتي (تي إف 1 وإل سي إيه)، وشريط فيديو بالإنجليزية يطرح فيها روايته للقضية. لقد رغب في أن يحدد المسؤولون عن ما يحصل له، إن الفيديو بحوزة المحامين، وسيتم نشره قريبا"، وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية.
وكررت التعبير عن قناعتها ببراءته، مؤكدة أنها لا تريده أن يكون فوق القوانين، بل أن يحظى بمحاكمة منصفة، مضيفة: "يجب أن نترك له قرينة البراءة، على غرار أي مواطن فرنسي، وأطلب ذلك من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".
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