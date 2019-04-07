مطالب باستجواب زوجة غصن.. والأخيرة تستنجد بماكرون

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كارلوس غصن - صورة أرشيفية

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، اليوم الأحد، إن ممثلي الادعاء في طوكيو طلبوا من القضاة استجواب زوجة رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن، فيما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها، قائلين إنهم يشتبهون بأن غصن اختلس جزءا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته كارولي مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب. وطلب ممثلو الادعاء منها أن يلتقوا بها لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة دون قسم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض مما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة بشأن هذه المزاعم.

وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض من جديد على غصن، يوم الخميس الماضي، للاشتباه بمحاولة الاثراء على حساب نيسان. وذكرت كارول غصن إن زوجها سجل رسالة مصورة ستنشر قريبا من أجل "أن يحدد المسؤولين عما يجري له"، موضحة: "عندما فهِم كارلوس أنه سيتم توقيفه، سجل مقابلة عبر سكايب مع قناتي (تي إف 1 وإل سي إيه)، وشريط

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