الان تتابع الحكومة السودانية تحذر من حرب أهلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات حذر المتحدث باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، الأحد، من مغبة وقوع حرب أهلية بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد بالبلاد. وأضاف: لدينا معلومات موثقة حول حجم الأموال التي أنفقت لتمويل الحشد أمام القيادة العامة للجيش. واتهم المتحدث باسم حكومة البشير جهات ومنظمات خارجية مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة بجمع أموال كبيرة لتمويل الاحتجاجات أمام القيادة العامة للجيش.

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