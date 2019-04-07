شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سائحة أمريكية بعد تعرضها للاختطاف داخل متنزه في أوغندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كمبالا)

أنقذ الجيش الأوغندي سائحة أمريكية، دون أن تصاب بأذى، بعد خطفها مع سائقها من داخل متنزه وطني في جنوب غرب البلاد.

وكان مسلحون خطفوا كيمبرلي سو إيندكوت (35 عاما) من داخل متنزه كوين إليزابيث الوطني قرب الحدود مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الرابع من أبريل الجاري. وطلب الخاطفون بعد ذلك فدية قيمتها نصف مليون دولار أمريكي لإطلاق سراحها.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوغندي البريجادير ريتشارد كاريماير "تم تحديد مكانها وإنقاذها دون أن تصاب بأذى"، فيما قال المتحدث باسم الحكومة الأوغندية أوفونو أوبوندو على تويتر إنه جرى أيضا إنقاذ السائق جان بول.