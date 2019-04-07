هل يسلم البشير السودان للجيش؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم أمس، المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن أماكن اندلاع المظاهرات.

وكتبت، على حسابها على موقع تويتر «تأمل السفارة من جميع السعوديين الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان أخذ الحيطة والحذر والبعد عن مواقع المظاهرات مع الحرص على حمل إثبات الهوية لإبرازها إذا دعت الحاجة لذلك».

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وفي تطور مهم، عقد الرئيس السوداني عمر البشير اجتماعا طارئا بقيادة الجيش السوداني لمناقشة المستجدات على الساحة السودانية، بعد يوم واحد من اجتماع مماثل، وقالت مصادر نافذة إن البشير بات أقرب لتنفيذ الخطة «باء» المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني، بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف الجنائية الدولية.

على الصعيد نفسه، ارتفع عدد القتلى وسط المتظاهرين إلى ستة أشخاص بعد وفاة أحد الموظفين برصاص طائش ببناية قريبة من مقر القيادة العامة للجيش السوداني، حيث يعتصم عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ أمس الأول.

وتواصل تدفق السودانيين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم للانضمام لعشرات الآلاف من المعتصمين مع استمرار المحاولات الشرطية والأمنية لتفريق المعتصمين بالغاز المسيل للدموع وبإطلاق الرصاص الحي.