شكرا لقرائتكم الجزائر.. حزب التجمع الوطني الديمقراطي يطالب أويحي بالرحيل من قيادته فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب اجتماع المكتب الولائي الموسع لحزب التجمع الوطني الديموقراطي "الأرندي" بولاية الجزائر ترأسه عضو المكتب الوطني صديق شھاب من الأمین العام للحزب أحمد أويحیى التنحي عن منصبه حسب ما جاء في بیان للأرندي.

وورد في البیان أن "المجتمعین اتفقوا على مطالبة الأمين العام للحزب أحمد أويحي بالرحیل عن الأمانة العامة للحزب فورا وتوقیف عضويته في المجلس الولائي للجزائر العاصمة اعتبارا من الیوم "الأحد". كما دعا المشاركون في الاجتماع المناضلین و المناضلات للانخراط في مسعى تصحیح مسار الحزب بما يتماشى و تطلعات و آمال إطاراته و مناضلیه".

وأردف المصدر "المجتمعون طلبوا من الأمین العام الحالي للحزب أحمد أويحي، ومن باب تحمل مسؤولیاته الأخلاقیة اتجاه الحزب بالانسحاب من الأمانة العامة للأرندي".

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يذكر أن أعضاء المكتب الولائي الموسع لولاية الجزائر لحزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، اجتمعوا ظهر الأحد، تحت إشراف الصديق شھاب، عضو المكتب الوطني، وضم الاجتماع كل من رؤساء المجالس الشعبیة البلدية وأمناء المكاتب البلدية.

وتطرق الصديق شھاب في ھذا الاجتماع إلى الوضع الحالي الذي تعیشه البلاد و كذلك الحالة الخاصة التي يعیشھا حزب التجمع الوطني

الديمقراطي.

وأفصح الصديق شھاب أن الحراك الشعبي أفرز وضعا جديدا و معطیات جديدة لا بد من أخذھا في الحسبان.