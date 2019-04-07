بنغلادش تنشر عناصر حرس حدود على جزيرة قريبة من بورما

اسماء السيد - دكا: نشرت بنغلادش الأحد عناصر حرس حدود مسلحين على جزيرة قريبة من الحدود مع بورما، للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، حسب ما أُعلن بشكل رسمي في دكا.

وبثّت إدارة حرس الحدود في بنغلادش صوراً تُظهر عشرات الجنود حاملين رشاشات ينزلون على جزيرة سان مارتان الصغيرة الواقعة في خليج البنغال، والتي تشكل موضع توترات بين البلدين.

وبحسب إدارة حرس الحدود، يشكل نشر الجنود هذا جزءاً من "أنشطة منتظمة" لتأمين الحدود ومكافحة تهريب المخدرات.

وأوضح اللفتنانت كولونيل صقر محمد مصطفى الرحمن لوكالة فرانس برس أنها المرة الأولى منذ العام 1997 التي ينزل فيها جنوده على هذه الجزيرة.

وأضاف "بعد أكثر من عقدين، اعتقدنا أن علينا أن ننتشر فيها".

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وفي شباط/فبراير، اعترضت بنغلادش على ضمّ جزيرة سان مارتان إلى الأراضي البورمية في بعض الخرائط المطبوعة في بورما.

ولجأ المسلمون الروهينغا بأعداد هائلة إلى بنغلادش عام 2017 هرباً من حملة قمع عسكرية في بورما، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين المتجاورين.

وفي آذار/مارس، أعلنت حكومة بنغلادش عزمها على البدء في نيسان/أبريل بنقل عشرات آلاف الروهينغا من مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود البورمية إلى جزيرة أخرى معزولة في خليج البنغال.

إلا أن هذا المشروع قديم العهد ومثير للجدل، ويقضي بنقلهم إلى بهاشان تشار وهي جزيرة صغيرة موحلة ظهرت في العام 2006 في الخليج.