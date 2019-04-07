لأول مرة.. ظهور حمار الوحش "الأشقر"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-dailymail علماء يرجعون لون الحيوان لإصابته بالبرص

والتقط المصور سيرجيو بيتاميتز اللقطة أثناء مراقبته لعملية هجرة الحمر الوحشية، حيث تحدث لناشيونال جيوغرافيك قائلا: "اعتقدت في بادئ الأمر أن الحيوان مجرد حمار وحشي اتسخ بالغبار، ولكن لونه كان حقيقيا ومميزا".

ويعتقد خبراء أن اللون الغريب قد يكون بسبب إصابة الحمار الوحشي بالبرص، إذ قد يحتوي الجلد على كمية متواضعة من الميلانين، الأمر الذي يمنحه صبغة أفتح مقارنة بأقرانه.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية عن باحثين، فإن الحمار الوحشي الأشقر سيكون أكثر عرضة للسعات الحشرات مقارنة بالحيوانات ذات اللون العادي.

ورغم ندرتها، إلا أن هذا الحمار الوحشي لا يعد الكائن الأشقر الوحيد في مملكة الحيوان، إذ سجلت حالات لبطاريق وفئران شقراء.