شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومى لحقوق الانسان يتحدث عن العلاقات المصرية الأفريقية بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق ، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، أن هناك عدة مواقف تدل على استعادة مصر لمكانتها التاريخية في القارة الأفريقية بعد غياب طويل منها إختيار مصر لرئاسة الإتحاد الافريقى لعام 2019 وكذلك حصولها على تنظيم كأس أمم افريقيا لعام 2019 ، وأيضا حصول اللاعب المصرى محمد صلاح على جائزة أحسن لاعب في افريقيا للمرة الثانية على التوالى.

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جاء ذلك قبيل مشاركته غداً في الندوة التي تقيمها كلية الألسن جامعة عين شمس بعنوان "العلاقات المصرية الأفريقية الماضي.. الحاضر.. المستقبل" ، والتى يتحدث فيها فايق عن علاقات مصر التاريخية بدول القارة في تمام الحادية عشرة من صباح غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات الكلية ، فى إطار تعريف الطلاب بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر تجاه شقيقاتها الأفريقيات في مختلف المجالات، وذلك بحضور السفراء المصريين الذين عملوا في القارة الأفريقية، وأساتذة الجامعات المصرية ورؤساء الجاليات الأفريقية ومراكز البحوث والمجلات العلمية المهتمة بالشأن الأفريقي .