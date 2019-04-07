شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبد العزيز تتقدم بطلب إحاطة حول مقلب قمامة خلف كلية الهندسة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة دينا عبد العزيز، تقدمها بطلب إحاطة حول تعمد هيئة نظافة القاهرة ارتكاب جريمة فى حق أهالى حلوان، من خلال عمل مقلب قمامة خلف كلية الهندسة وإشعال النيران بالقمامة والنفايات المختلفة.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، فى بيان لها، أن إشعال النيران بالقمامة يؤدى إلى انبعاث روائح كريهة تلوث البيئة وتصيب المواطنين بالعديد من الأمراض دون اتخاذ أى إجراء من قبل المسؤلين لوقف هذه المهزلة.

وكانت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقدمت فى وقت سابق بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المركبات ذات الثلاث عجلات " التوك توك ".

Advertisements