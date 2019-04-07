"حرامي" ينقذ حياة مدير أمن إسكندرية السابق: سرق عربية متفجرات بالصدفة

كتب: جيهان عبد العزيز
لص مجهول "كان دوره محوريا" في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أن المتهمين بمحاولة الاغتيال أقروا في التحقيقات أنهم حاولوا اغتيال مدير الأمن السابق 6 مرات، وأنهم في سبيل ذلك نقلوا السيارة المفخخة في 6 أماكن متفرقة لكن في المرة السادسة فوجئوا بسرقة السيارة.
المتهمون بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق: حاولنا 6 مرات.. وفي المرة الأخيرة عربية المتفجرات اتسرقت
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين جهزوا سيارة جديدة ووضع متفجرات...
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