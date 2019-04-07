السيسي ونظيره الغيني يشهدان مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

كتب: محمود البدوي شهد الرئيسان عبد الفتاح السيسي والغيني ألفا كوندي، مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، في عدد من المجالات، وذلك في العاصمة كوناكري، حسبما أفاد التليفزيون المصري.

جاء ذلك، عقب المباحثات الموسعة بين الرئيسين، بحضور وفدي البلدين.

وأجرى السيسي مباحثات ثنائية مع كوندي، وذلك بعد أن زار جامعة جمال عبد الناصر في كوناكري، وأزاح الستار عن تمثال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حرم الجامعة، وافتتح مبنى المجمع الجديد بالجامعة الذي أطلق عليه اسم عبد الفتاح السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر الأحد، إلى العاصمة...

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