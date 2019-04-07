عودة التيار الكهربائي في السودان بعد انقطاع دام ساعات

عاد ​التيار الكهربائي​ للشبكة القومية في ​السودان​، عقب خروج كافة محطات التوليد، بشكل جزئي لمحطات سد مروي، وكلي للروصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقري، بسبب عطل طارئ. ووفقا لصحيفة "الشروق" السودانية، نجحت عمليات الصيانة في إصلاح العطل الطارئ وعودة التيار الكهربائي إلى العاصمة ​الخرطوم​، فيما بدأ التيار بالعودة تدريجيا إلى باقي البلاد. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري و​الكهرباء​، إبراهيم شقلاوي، قد أعلن عن إطفاء جزئي بالشبكة القومية. وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس السوداني ​عمر البشير​ عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

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