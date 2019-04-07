رئيس الحكومة الأفغانية: روسيا قادرة على استخدام نفوذها للطلب من طالبان التفاوض مع الحكومة

أعرب الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله عن ثقته في قدرة ​روسيا​ على استخدام نفوذها للطلب من حركة "طالبان" للتفاوض مع ​الحكومة الأفغانية​، مؤكدا أن الحوار الأميركي مع الحركة، من الناحية الأخرى، ينبغي أن يفضي إلى جلوسها مع حكومة ​كابول​ لتقرير مستقبل البلاد.

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، اعتبر أن "الشروط التي تضعها "طالبان" هي ألا تتحاور مع الحكومة الأفغانية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا من أي جهة".

وشدد رئيس الحكومة الأفغانية على أن التنسيق الروسي الأميركي في الحالة الأفغانية هو أمر مفيد، لافتاً إلى أنه "كان هناك اجتماع مؤخرا بين روسيا و​الولايات المتحدة​، أي المبعوث الروسي مع المبعوث الأميركي الخاص، وهم ينسقون، طبعا التنسيق الجيد بين القوى الدولية والإقليمية، وسيكون له وقع أفضل".