مقتل 5 أطفال وإصابة 20 شخصا نتيجة انقلاب حافلة ركاب في تونس

قتل 5 أطفال وأصيب 20 شخصا آخرون بجروح نتيجة انقلاب ​حافلة​ ركاب في مدينة مطماطة بولاية قابس التونسية. وينتمي الضحايا إلى ولايتي مدنين وتطاوين وكانوا في رحلة ترفيهية، نظمتها إحدى وكالات السفر. وأفادت معلومات ​صحفية​ بأن "الحافلة التي كانت تقل 28 راكبا، ما بين شبان وأطفال، سقطت في واد عميق بمنطقة "واد جير"، مشيرةً الى أن "عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة، مرجحا إمكانية ارتفاع عدد القتلى".

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