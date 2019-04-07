الأمطار تدمر أكثر من 400 منزلا في تايلاند

ذكرت صحيفة "Nation" نقلاً عن إدارة الوقاية من الكوارث الطبيعية أن الأمطار الغزيرة دمرت ما لا يقل عن 411 منزلاً في تسع مقاطعات في تايلاند.
وأوضح مدير مركز الوقاية من الكوارث الطبيعية تشابول تيتسيك "أننا ننسق الآن الإجراءات مع السلطات المختصة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لجميع الضحايا".
ولفت إلى أن السلطات تجري الآن تقييما للأضرار الناتجة عن الأمطار، وذلك لتعويض السكان عن الخسائر التي لحقت بهم.
وحذرت خدمة الطقس في تايلاند بدورها من احتمال حدوث عواصف رعدية محتملة في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية من البلاد.
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