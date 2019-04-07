وزير خارجية بريطانيا: تحركات قوات حفتر باتجاه طرابلس الغرب غير مبررة

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أن "الحملة العسكرية التي تشنها ​القوات​ التي يقودها ​خليفة حفتر​ في ​طرابلس​، غربي البلاد، بأنها غير مبررة".

وفي تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أوضح هانت أنه "سيتم اتخاذ الخطوات التالية مع ​الاتحاد الأوروبي​ غدا للتعامل مع الوضع الراهن"، من دون توضيحها"، مشيراً الى أنه "ليس هناك أي مـبرّر لتحركات قوات حفتر في طرابلس".

وشدد على "أننا نراقب الوضع في ​ليبيا​ عن كثب، وبعد انعقاد جلسة ​مجلس الأمن​ بقيادة ​بريطانيا​، وصدور بيان مجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي، سنأخذ خطوات قادمة مع الاتحاد الأوروبي في ​بروكسل​ غدا".

وأشار الى "أننا سنساهم بكل السبل لتشجيع ضبط النفس، وتجنب سفك الدماء".