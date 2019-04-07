اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن "الحملة العسكرية التي تشنها القوات التي يقودها خليفة حفتر في طرابلس، غربي البلاد، بأنها غير مبررة".
وفي تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح هانت أنه "سيتم اتخاذ الخطوات التالية مع الاتحاد الأوروبي غدا للتعامل مع الوضع الراهن"، من دون توضيحها"، مشيراً الى أنه "ليس هناك أي مـبرّر لتحركات قوات حفتر في طرابلس".
وشدد على "أننا نراقب الوضع في ليبيا عن كثب، وبعد انعقاد جلسة مجلس الأمن بقيادة بريطانيا، وصدور بيان مجموعة الدول السبع الأسبوع الماضي، سنأخذ خطوات قادمة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا".
وأشار الى "أننا سنساهم بكل السبل لتشجيع ضبط النفس، وتجنب سفك الدماء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: تحركات قوات حفتر باتجاه طرابلس الغرب غير مبررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.