الصحة بصنعاء: ارتفاع عدد قتلى قصف التحالف على مدرسة للبنات بصنعاء إلى 13

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​حكومة​ ​صنعاء​ التابعة لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) عن ارتفاع عدد قتلى قصف ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ على مدرسة للبنات في منطقة سعوان بالعاصمة الى 13 قتيلا وحوالي 90 جريحاً.

بدوره، دان المكتب السياسي لـ "أنصارالله"، في بيان، "الجريمة البشعة لطيران العدوان في حي سكني بجواره مدرسة للبنات بمنطقة سعوان في العاصمة صنعاء".

واعتبر أن "هذه الجريمة أكدت الحضور الأميركي ودوره الكبير في هذا العدوان كما عكست حجم الإجرام لأدواته القذرة".

وكان المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي قد نفى، خلال حديث تلفزيوني، أن يكون التحالف قد نفذ أي عملية عسكرية في صنعاء، مشيراً إلى أن جميع العمليات كانت خارج صنعاء.