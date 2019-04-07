سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الليبية يعلن شن غارة جوية على قاعدة الوطية

أعلن سلاح الجو التابع ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية عن شن غارة جوية على قاعدة الوطية جنوب العاصمة ​طرابلس​.

بدوره، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ​أحمد معيتيق​ أن "الوضع الحالي ليس وضع مفاوضات ولا حوار، ولن نسمح بتقدم قوات ​الجيش​ التابعة ل​خليفة حفتر​".

وفي حديث لقناة "​ليبيا​ الأحرار"، لفت إلى أن "قوات حفتر لم تتقدم في أي موقع جديد، وقوات حكومة الوفاق تسيطر على الوضع الميداني".

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وشدد معيتيق على "أننا لن نقبل بمن يحاول إرجاعنا للحكم الدكتاتوري والشمولي، ومحاربة ​الإرهاب​ تتم عن طريق ​الأجهزة الأمنية​"، موضحاً أنه "في حال تراجع قوات حفتر سنقبل حينها بالتفاوض".

وأمر قائد ​الجيش الليبي ​خليفة حفتر​، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء ​السلاح​ ورفع الراية ​البيضاء​ لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ​فايز السراج​ حالة "النفير العام" لقوات الجيش و​الشرطة​، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".