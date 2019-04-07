دعا الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في السودان، مناشدا قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين.
وواصل المتظاهرون اعتصاما بدأ أمس السبت أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني مطالبين بسقوط النظام وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، في حين أكدت قيادة الجيش أن المحتجين فئة من الشعب يجب الاستماع إليها.
كما أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية انقطاعا كاملا للكهرباء في البلاد، في حين حجبت الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في السودان دخلت شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وأسفرت عن سقوط قتلى.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.