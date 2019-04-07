الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في السودان

دعا ​الاتحاد الأوروبي​ إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في ​السودان​، مناشدا قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين.

وواصل المتظاهرون اعتصاما بدأ أمس السبت أمام مقر ​القيادة​ العامة للجيش السوداني مطالبين بسقوط النظام وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة، في حين أكدت ​قيادة الجيش​ أن المحتجين فئة من الشعب يجب الاستماع إليها.

كما أعلنت وزارة الموارد المائية والري و​الكهرباء​ السودانية انقطاعا كاملا للكهرباء في البلاد، في حين حجبت ​الحكومة​ مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في السودان دخلت شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني ​عمر البشير​، وأسفرت عن سقوط قتلى.