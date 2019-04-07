مولفيني: المشرعون الديمقراطيون لن يحصلوا على الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب

أعلن القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفيني أن المشرعين الديمقراطيين الذين يحاولون الاطلاع على الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، لن يصلوا إلى هذه الوثائق "أبدا" لأنها من المفترض أن تكون سرية.
وأوضح أن ترامب فاز في الانتخابات الرئاسية رغم علم الناخبين بأنه لم يقدم هذه الإقرارات، لذلك "جن جنون الديمقراطيين".
وكان النائب الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة الضريبة في مجلس النواب قد طلب نسخا من تقارير الإقرارات الضريبية الشخصية والتجارية للرئيس للسنوات الست الماضية.
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