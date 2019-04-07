واللا: اسرائيل تستعد لشراء طائرات تزود بالوقود للوصول لأهداف بعيدة منها إيران

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن إسرائيل ستتقدم بطلب رسمي لشراء طائرة التزود بالوقود الأميركية من طراز "KC-46" التابعة لشركة بوينغ العالمية، بهدف التزود بالوقود للوصول لأهداف بعيدة عن المجال الجوي الإسرائيلي، لافتاً إلى أن المقصود إيران.
وأشار "واللا" إلى أن أن الطائرة الجديدة ستدخل الخدمة العسكرية قريباً، بهدف تفوق الجيش الإسرائيلي، مقارنة بغيره من جيوش منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن شراء الطائرة الأميركية يعني زيادة التفوق العسكري الإسرائيلي، وهي عملية الشراء التي تأتي بعد اقتراحين قدمهما الجيش الإسرائيلي بغرض اختيار أفضل طائرة تزود بالوقود حول العالم، وكان الاختيار هو شركة "بوينغ" الأميركية.
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