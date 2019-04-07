سفير لبنان في واشنطن ينفي الشائعات حول عقوبات محتملة على حركة أمل

نفى السفير اللبناني في واشنطن ​غابي عيسى​، في حديث لصحيفة "صدى الوطن" الأميركية، صحة المعلومات المتداولة عن فرض عقوبات أميركية على "​حركة أمل​" وعلى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بسبب مواقفه المعارضة لسياسات واشنطن، لافتاً إلى أن ما تتداولته وسائل الإعلام بهذا الخصوص مصدره أشخاص لبنانيون في واشنطن، قاموا بهذه اللعبة من خلال دسّ أخبار كاذبة لصحيفة "ذا ناشيونال"، وقد قاموا بربط هذه الأخبار الكاذبة بزيارة مقررة مسبقاً لعدة وفود نيابية ووزارية لبنانية لحضور الاجتماع الدوري الذي يقيمه البنك الدولي ربيع كل عام.

وأوضح عيسى أن هؤلاء الأشخاص استغلوا وجود شخصيات مقربة من بري ضمن أحد الوفود، كالنائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان، لربطها بالعقوبات المزعومة على "حركة أمل" بالرغم من وجود أكثر من وفد ومن عدة تيارات سياسية، كنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الذي يترأس وفداً وزارياً، ووزير الاقتصاد منصور بطيش، ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، والنائب ابراهيم كنعان وغيرهم من النواب والوزراء.

وأشار إلى أنه "عند كل استحقاق يتصدى البعض من أصحاب النوايا السيئة للتهويل على اللبنانيين وتخويفهم في أرزاقهم ومصالحهم في محاولة للتأثير على الرأي العام اللبناني، وهؤلاء الأشخاص معروفو الهوية والانتماء ويكنّون العداء للبنان ولعهد ​الرئيس ميشال عون​".

وتوجه السفير عيسى برسالة تطمين إلى جميع اللبنانين، وتحديداً أبناء ​الطائفة الشيعية​ الكريمة في لبنان والعالم، دعاهم فيها لعدم الالتفات لتلك "الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي يراد منها إحباطكم وتثبيط عزائمكم لتعيشوا تحت الضغط والخوف".