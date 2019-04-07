توقيف مشتبه به بتنفيذ سرقات عدة في الهرمل أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

ذكرت معلومات صحافية أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش، أوقفت خ. ح. في محلة حوش السيد علي في الهرمل، اثناء محاولته الفرار على دراجة نارية مسروقة إلى داخل الأراضي السورية.
والموقوف مشتبه به بتنفيذ عمليات سرقة عدة آخرها أمس حين دخل إلى منزل وسرق بعض محتوياته، وقد تعرف عليه أصحاب المنزل، وأثناء فراره ضرب عاملا من التابعية السورية وسرق منه 300 ألف ليرة لبنانية ودراجته النارية بعد تهديده.
ونقل الموقوف إلى أحد المراكز للتحقيق، تمهيدا لتسليمه إلى القضاء المختص.
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