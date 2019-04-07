حاصباني: لا حاجة للتصويت على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء

أشار نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، إلى أن ليس هناك ما يستدعي التصويت على ​خطة الكهرباء​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ غداً، لافتاً إلى أن كل الملاحظات تم الأخذ بها وهناك نقطتين على المجلس أخذ قرار بها.

وفي حين لفت إلى مجلس الوزراء كان شبه ممثل في اللجنة الوزارية، أوضح حاصباني أنه سيكون هناك نقاش هادئ وعلمي وعلى أساسه يتم إتخاذ القرار المناسب.

وأكد حاصباني أن المهم هو تطبيق العمل بشكل سليم، لافتاً إلى أن الخطة هي خريطة طريق والعبرة في تطبيقها، موضحاً أن الهدف من الخطة تخفيض العجز وتأمين الكهرباء، معتبراً أنه إذا حصل خلل في التطبيق سيصبح هناك خلل في تحقيق الأهداف بشكل كارثي.