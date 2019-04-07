أشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، في حديث تلفزيوني، إلى أن ليس هناك ما يستدعي التصويت على خطة الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء غداً، لافتاً إلى أن كل الملاحظات تم الأخذ بها وهناك نقطتين على المجلس أخذ قرار بها.
وفي حين لفت إلى مجلس الوزراء كان شبه ممثل في اللجنة الوزارية، أوضح حاصباني أنه سيكون هناك نقاش هادئ وعلمي وعلى أساسه يتم إتخاذ القرار المناسب.
وأكد حاصباني أن المهم هو تطبيق العمل بشكل سليم، لافتاً إلى أن الخطة هي خريطة طريق والعبرة في تطبيقها، موضحاً أن الهدف من الخطة تخفيض العجز وتأمين الكهرباء، معتبراً أنه إذا حصل خلل في التطبيق سيصبح هناك خلل في تحقيق الأهداف بشكل كارثي.
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لا حاجة للتصويت على خطة الكهرباء في مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.