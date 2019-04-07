أفرام: خفض رواتب النواب والوزراء يجنبنا وجع كبير وهو وجع الانهيار

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب نعمة أفرام "أنني أؤيد موضوع تخفيض رواتب النواب والوزراء"، مشيراً الى أنه "يجب ان نقوم بإشارة من رأس الهرم ونتطلع بكلفة الدولة ككل".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أفرام انه "اذا نطالب ب​سياسة​ تقشفية كبيرة يجب العمل على خفض الرواتب اذا لم تكون بنسبة 50 بالمئة فلتكن 30 بالمئة".

وأشار الى انه "لا يمكن المطالبة بالتقشف بقطاعات اخرى دون العمل على اتقشف في البرلمان، وبذلك نكون نتجنب وجع كبير وهو وجع الانهيار".