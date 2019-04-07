أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة أفرام "أنني أؤيد موضوع تخفيض رواتب النواب والوزراء"، مشيراً الى أنه "يجب ان نقوم بإشارة من رأس الهرم ونتطلع بكلفة الدولة ككل".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح أفرام انه "اذا نطالب بسياسة تقشفية كبيرة يجب العمل على خفض الرواتب اذا لم تكون بنسبة 50 بالمئة فلتكن 30 بالمئة".
وأشار الى انه "لا يمكن المطالبة بالتقشف بقطاعات اخرى دون العمل على اتقشف في البرلمان، وبذلك نكون نتجنب وجع كبير وهو وجع الانهيار".
كانت هذه تفاصيل خبر أفرام: خفض رواتب النواب والوزراء يجنبنا وجع كبير وهو وجع الانهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.