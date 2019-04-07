قطاع المهن الحرة في الوطني الحر يحذر من التلاعب بنتائج انتخابات نقابة المهندسين بالشمال

أعلن قطاع المهن الحرة في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان، أنه "بعدما أتت نتائج الفرز الالكتروني لنتائج انتخابات ​نقابة المهندسين​ في الشمال لمصلحة التيار الوطني الحر وحلفائه، نستشعر محاولة يائسة للتلاعب بالنتائج، وصولا الى الغائها."

وناشد مجلس نقابة مهندسي الشمال، نقيبا واعضاء، التحلي بالمسؤولية الوطنية والنقابية، والعمل على اصدار النتائج النهائية بشكل فوري بعد انتهاء الفرز اليدوي، تعبيرا عن احترام ديمقراطية العمل النقابي وكرامة مهندسي الشمال وكل لبنان.