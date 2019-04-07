فادي جريصاتي: لا يجب لأحد أن يتحدى وزارة البيئة بموضوع الصيد

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أنه "لا يجب لأحد أن يتحدى ​وزارة البيئة​ بموضوع ​الصيد​ وغدا سيأخد القانون مجراه وسيتم ملاحقة من يخالف القانون وذلك بعد تواصلي مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "​موسم الصيد​ مغلق حاليا ولا يمكن لأحد بعد الآن تحدي الدولة"، مشيراً إلى أنه "كان هناك حديث طويل بموضوع الصيد وهناك توافق عليه من قبل الصيادين والبيئيين وهناك مجلس مخصص لموضوع الصيد".

وشدد جريصاتي على أن "من يتصيد خارج الوقت القانوني هو مجرم لأن الصيد في الربيع أمر خطير ويؤدي إلى أذية الموسم"، مؤكداً أنه "سيكون هناك اجتماع مع ​وزارة الداخلية​ من أجل التنسيق بيننا".

ودعا جريصاتي "جميع الصيادين إلى تقديم التراخيص اللازمة لوزارة البيئة من أجل عدم توقيف المخالفين لاحقا من قبل ​قوى الأمن الداخلي​".