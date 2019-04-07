حطيط أكد أهمية اطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية

أشار عضو هيئة إدارة قطاع البترول ​ناصر حطيط​، في حديث تلفزيوني، إلى أن أهمية موافقة ​مجلس الوزراء​ على إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن ​النفط والغاز​ في ​المياه​ البحرية تنبع من أنها تأتي في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن النفط والغاز، موضحاً أن أهميتها هي في تكثيف الإستكشافات.

وأكد حطيط أن الخيارات التي وافقت عليها الحكومة هي من الخيارات التي كانت الهيئة قد درستها، لافتاً إلى أنه لم يحصل أي تدخل سياسي في الخيارات التقنية.

بالنسبة إلى البلوكين 4 و9، لفت إلى أن توقيع إتفاقيتي التنقيب عن الغاز والنفط تم في شباط 2018، موضحاً أنه اليوم يحصل المسح البيئي في البلوك رقم 9، مؤكداً أن العمل مستمر وبدقة.