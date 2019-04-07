عبد الله: فليحصل حسما تصاعديا برواتب الوزراء والنواب

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في حديث تلفزيوني له "أنني لا أوافق على الشعبوية بموضوع تخفيض رواتب النواب والوزراء"، لافتاً الى أنه "اذا يمكن للميسورين وأصحاب الدخل الكبير ورؤوس الأموال ان يتحملوا وزر تخفيض الرواتب فهم يقطعون الطريق على من يكون بالفئة العادية من الناس".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح عبد الله أنه "اذا كان مطلوب تخفيض الكلفة، اقترح ان يصير حسما تصاعديا على كل من يعمل في الدولة، ففي هذا الامر لا يمكن المساواة".
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