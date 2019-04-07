كنعان: سنناقش في واشنطن الاصلاح المالي وجديته والعقوبات المرتقبة

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث تلفزيوني له "أننا سنناقش في ​واشنطن​ الاصلاح المالي وجديته وسنبحث كل ملف ومن بينها العقوبات المرتقبة تحت سقف الاستقرار الداخلي ووحدة لبنان وسيادته".

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