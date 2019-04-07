غسان بيضون: تأخير تنفيذ خطة الكهرباء سببه عدم تنفيذ القوانين وليس العرقلة السياسية

أكد المدير العام السابق للإستثمار والصيانة في ​وزارة الطاقة​ غسان بيضون أن "القانون 181 ينص على ضرورة إجراء المناقصات في إدارة المناقصات وهذا واجب بل ليس كرم أخلاق".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "إذا كانت هناك جهة تسمح لي بإدلاء شهادتي فأقوم بذلك"، موضحا أن "ما أخّر تنفيذ ​خطة الكهرباء​ سببه عدم تنفيذ القوانين وليس وجود أي عرقلة".

وتساءل بيضون عن "سبب عدم توضيح ونشر الخطة؟"، معتبرا أن "هناك تأخير وأمور غريبة تحصل بهدف استمرار ​قطاع الكهرباء​ على وضعه الحالي".