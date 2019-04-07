أكد المدير العام السابق للإستثمار والصيانة في وزارة الطاقة غسان بيضون أن "القانون 181 ينص على ضرورة إجراء المناقصات في إدارة المناقصات وهذا واجب بل ليس كرم أخلاق".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "إذا كانت هناك جهة تسمح لي بإدلاء شهادتي فأقوم بذلك"، موضحا أن "ما أخّر تنفيذ خطة الكهرباء سببه عدم تنفيذ القوانين وليس وجود أي عرقلة".
وتساءل بيضون عن "سبب عدم توضيح ونشر الخطة؟"، معتبرا أن "هناك تأخير وأمور غريبة تحصل بهدف استمرار قطاع الكهرباء على وضعه الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر غسان بيضون: تأخير تنفيذ خطة الكهرباء سببه عدم تنفيذ القوانين وليس العرقلة السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.