حاصباني: المهم أن لا تؤثر العقوبات الأميركية على الاقتصاد والمصارف

أشار نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، في حديث تلفزيوني، إلى أن الكثير من الكلام وحركة كبيرة في ​الكونغرس الأميركي​ حول تطوير وتوسيع لوائح الأشخاص التي تشملها العقوبات الأميركية.

وأوضح حاصباني أن المهم أن لا تؤثر هذه العقوبات على الإقتصاد و​القطاع المصرفي​ والمساعدات التي تقدم إلى ​الجيش اللبناني​.