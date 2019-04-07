أشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، في حديث تلفزيوني، إلى أن الكثير من الكلام وحركة كبيرة في الكونغرس الأميركي حول تطوير وتوسيع لوائح الأشخاص التي تشملها العقوبات الأميركية.
وأوضح حاصباني أن المهم أن لا تؤثر هذه العقوبات على الإقتصاد والقطاع المصرفي والمساعدات التي تقدم إلى الجيش اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: المهم أن لا تؤثر العقوبات الأميركية على الاقتصاد والمصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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