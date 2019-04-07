OTV: مهندسو المستقبل والقوات يفتعلون إشكالا داخل نقابة المهندسين في طرابلس بعد صدور النتائج لصالح التيار الوطني الحر وحلفائه

أشارت قناة الـ"OTV" إلى أن مهندسين منتمين لتيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" أقدموا على إفتعال إشكال داخل ​نقابة المهندسين​ في ​طرابلس​ بعد صدور النتائج لصالح مرشحي "​التيار الوطني الحر​" وحلفائه.

تجدر الإِارة إلى أن النتائج النهائية للإنتخابات الفرعية في نقابة المهندسين بطرابلس، لم تصدر بعد بسبب خطأ تقني في التعداد الإلكتروني، مما أدى إلى إعادة فرز الأصوات يدويا، الذي يستغرق بعض الوقت لإعلان النتائج.