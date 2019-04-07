صحناوي: وقف العمل بالـ"parkmeters" في محيط كنيسة السيدة بالاشرفية

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه بعد اتصال مع المرجعيات المختصة والمعنيين لرفع شكاوى المواطنين، تمت اعادة النظر في موضوع الـ"parkmeters"، واتخذ القرار بوقف العمل بها وازالتها من محيط كنيسة السيدة في ​الاشرفية​.

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