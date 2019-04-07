علية: لا أؤمن ان مجلس الوزراء يملك صلاحية فض عروض وهذا مبدأ دستوري

أكد مدير عام دائرة المناقصات جان علية "أنني لا أؤمن ان مجلس الوزراء يملك صلاحية فض عروض، وهذا مبدأ دستوري".
وفي تصريح تلفزيوني له ردا على عضو تكتل "لبنان القوي" سيزار أبي خليل، أوضح علية ان "الاتصال الذي تحدث عنه أبي خليل قلت له ان هناك ملاحظات شكلية"، مشيراً الى "انني أتمنى أن يحكى عن الملاحظات التي وردت ضمنت تقاريري".
وسأل أبي خليل عن "كتابه الخطي الذي يطلب فيه من ادارة المناقصات حتى لو بقي عارضا وحيدا بملف الكهرباء فتح العرض".
وتمنى ان "يطرح الموضوع بمجلس النواب"، لافتاً الى أنه "أنت نائب وانا موظف، أتمنى ان تتناول ملاحظاتي امام الرأي العام".
وشدد على "اننا مجبرون ان نعطي ملاحظاتنا، ولن نمضي بمخالفة القوانين"، لافتاً لو المناقصة أتت الي وانعملت في مكتب وزير الطاقة هل يجيز قانون يجري مناقصة في مكتب الوزارة".
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