«الهلال» يفتتح مدرسة «محمد عبدالله عديو» في شبوة

عدن (الاتحاد)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة «محمد عبدالله عديو» بمنطقة «الخبر» في محافظة شبوة، بعد انتهاء عملية تأهيلها ورفدها بالتجهيزات المدرسية اللازمة، وذلك ضمن جهود الهيئة المتواصلة لدعم القطاع التعليمي وتعزيز بنيته التحتية في مختلف المحافظات المحررة، وتضمن المشروع بناء وتشييد 12 فصلاً دراسياً إلى جانب ترميم وإعادة تأهيل 12 فصلاً دراسياً آخر ورفد المدرسة بالتجهيزات المدرسية اللازمة لتوفير المناخ والبيئة الملائمين للطلاب في المناطق النائية والمحرومة بمحافظة شبوة من أجل استمرار التحصيل العلمي.

وقام محافظ شبوة محمد صالح بن عديو وممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي عقب الافتتاح بجولة ميدانية في الفصول الدراسية والقاعات والملاحق المرفقة التي شهدت أعمال بناء وتشييد وصيانة شاملة، اطلعوا خلالها على أحدث التجهيزات التي زودت بها المدرسة.

وعقب الجولة أكد ممثل الهلال الأحمر حميد الشامسي، أن الهيئة حريصه على تطبيع العملية التربوية من خلال دعم المؤسسات التعليمية لوجستياً ورفدها بالإمكانيات اللازمة بما يهدف لتحسين العملية التربوية وإعادة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية، لافتاً إلى أن افتتاح مدرسة «محمد عبدالله عديو» التي تضم 24 فصلاً دراسياً يأتي ضمن سلسلة مشاريع إماراتية لمساندة القطاع التعليمي في محافظة شبوة ومديرياتها والتي تحظى باهتمام كبير في المجالات كافة من أجل تطبيع الحياة وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

من جانبه، عبر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو عن سعادته بافتتاح المدرسة، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع تعد إحدى الركائز الأساسية لمستقبل واعد للأجيال المقبلة تحقق الأمن والاستقرار لمحافظة شبوة علاوةً على أهميتها في تأهيل الأجيال من أجل مستقبلهم.

وأشاد بن عديو بجهود الإمارات وما تقدمه من دعم لقطاع التعليم عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى الأعمال الإنسانية والإغاثية التي تتبناها الهيئة في شتى القطاعات التي تخدم سكان محافظة شبوة، وتوفير متطلبات البنية التحتية للمشاريع التعليمية والتربوية.

بدوره أكد محمد لملس، مدير عام إدارة التربية والتعليم في شبوة، أن الهيئة نفذت العديد من المشاريع الخدمية في قطاع التعليم منها إعادة تأهيل وتجهيز 5 مدارس في مناطق نائية ومحتاجة وهو ما أسهم في تحسين دور هذه المرافق التعليمية، مشيداً بدور الإمارات في إعادة تطبيع الحياة في مختلف المناطق المحررة وبجهود هيئة الهلال الأحمر لتأهيل مختلف القطاعات الخدمية والتنموية لتطوير وتحسين مستوى الخدمات.

وفي سياق متصل، زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى ومراكز غسيل الكلى في مدن «عزان وعتق وبيحان» بمحافظة شبوة بـ36 ألف لتر من وقود الديزل لتلبية احتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية، وذلك في إطار حرصها على استمرار خدماتها الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

وقال سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة، إن دعم مراكز الغسيل الكلوي في شبوة يأتي استمراراً لجهود الهيئة على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن شحنة وقود الديزل ليست الأولى من نوعها بل سبق وأن رفد الهلال الأحمر الإماراتي تلك المنشآت بشحنات مماثلة بجانب أدوية ومحاليل للمراكز الواقعة في مديريات «ميفعة وعتق وبيحان».

وخلال تسليم الشحنة، ثمن عبدالله عاتق باعوضه مدير عام مديرية «ميفعه» الدعم الإنساني الذي تقدمة الإمارات لمراكز غسيل الكلى بالمحافظة، متمنياً استمرار دعمها لهذه المشاريع الإنسانية والمرتبطة بحياة المواطن، وعبر مرضى الفشل الكلوي عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي لدعمه المتواصل للمراكز والذي يسهم إسهاماً مباشراً في تقديم الخدمات الطبية لهم.

وفي محافظة تعز، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع تعبيد طريق «الصلو» الذي جرى تنفيذه ضمن حزمة المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الهيئة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة.

ويربط المشروع مناطق «ظبيع والنقيلة والقرف والهوبين وحجامة» في مديرية «الصلو» ومديريتي «المواسط وسامع»، حيث جاء تنفيذه من أجل إنهاء معاناة الأهالي وكسر حصار ميليشيات الحوثي الإرهابية على المديرية، واشتمل المشروع الذي جرى تنفيذه بمساهمة مجتمعية من أبناء المديرية على شق وتعبيد طريق بحوالي 4 كيلومترات وتأمينه من الحوادث المرورية عقب المعاناة التي كان يعانيها الأهالي في الطرق الوعرة والخطرة التي تصل إلى 25 كيلومتراً.

وأكد ممثل الهيئة في تعز أن مشروع الطريق جاء عقب مناشدات أطلقها أبناء «الصلو» لتأمين الطريق الوحيد الذي يربط المديرية مع مناطق أخرى، مشيراً إلى أن حصار الميليشيات على المديرية فاقم من معاناة الأهالي ودفعهم إلى سلوك طرق طويلة ووعرة ومحفوفة بالأخطار تصل مسافتها إلى 25 كيلومتراً.

وأكد مدير عام مديرية «الصلو» عبدالجليل غرسان، أن الطريق يعد شريان حياة لقرى الصلو والأهالي وسوف يسهم بشكل كبير جداً في تنقل وحركة الأهالي والبضائع بعد الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المديرية منذ سنوات.