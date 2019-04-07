صالحي: علاقات قطر بالإرهابيين في سوريا أفرجت عن 48 إيرانياً

أبوظبي (مواقع إخبارية) قدم علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، دليلاً جديداً على أن علاقات قطر بجماعات إرهابية في سوريا وطيدة.

فقد كشف المسؤول الإيراني البارز أن حكومته هددت الدوحة بقطع علاقتها معها إذا لم تساعدها في الإفراج عن 48 من الزوار الإيرانيين، الذين اختطفت جماعة متطرفة حافلتهم في العاصمة السورية دمشق مطلع أغسطس 2012.

وقال صالحي في لقاء مع وكالة الطلبة الإيرانية: «أتذكر ليلة عندما اتصل بي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، وأبلغني أن جماعة إرهابية في سوريا هددت بإعدام 48 من الإيرانيين تم اختطافهم في دمشق». وأضاف: «اتصلت بوزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأبلغته بقضية الاختطاف وأن الجماعة التي قامت باختطافهم على علاقة مع النظام القطري»، مشيراً إلى أنه حمل حمد بن جاسم مسؤولية حياة الإيرانيين المختطفين، على اعتبار أن بلاده لها اليد الطولى مع المتطرفين – حسب قوله.وكان مقاتلون ينتمون إلى «كتيبة البراء» بثوا على الإنترنت مقطعاً مصوراً أعلنوا فيه خطف إيرانيين من بينهم ضباط في الحرس الثوري الإيراني، ليتم الإفراج بعدها بالفعل عن الإيرانيين.

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