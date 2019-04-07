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الأمم المتحدة تدعو لهدنة في ليبيا لإجلاء الجرحى

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قال بيان لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأحد، إن البعثة دعت إلى هدنة لساعتين في جنوب طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وجماعات إرهابية في محيط العاصمة الليبية.

وقالت البعثة إنها تحث الجانبين على الالتزام بهدنة بين الساعة 16:00 و18:00 بالتوقيت المحلي لإجلاء الجرحى، دون أن تورد عددهم.

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