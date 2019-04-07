قال بيان لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الأحد، إن البعثة دعت إلى هدنة لساعتين في جنوب طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي وجماعات إرهابية في محيط العاصمة الليبية.
وقالت البعثة إنها تحث الجانبين على الالتزام بهدنة بين الساعة 16:00 و18:00 بالتوقيت المحلي لإجلاء الجرحى، دون أن تورد عددهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لهدنة في ليبيا لإجلاء الجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.