كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": معركة طرابلس مع تنظيم "القاعدة" بشكل أساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن العملية العسكرية في طرابلس تسير وفقا للخطة الموضوعة، مؤكدا بأن معركة طرابلس مع تنظيم القاعدة بشكل أساسي.
وحذر "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، من وسائل الإعلام التي تبث أخبارا كاذبة بشأن معركة طرابلس، لافتا إلى أن طرابلس باتت مختطفة من قبل الإرهابيين.
وأشار إلى أنه تم التفاجؤ بالوجود الأمريكي في طرابلس، موضحا بأن هنالك 300 جندي أمريكي على الأراضي الليبية.
وأكد المسماري أن الميليشيات في طرابلس لديهم اتصالات مع جهات خارجية، وطرابلس تدار خارج الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم.
وتابع: "مهمتنا حماية الليبيين من الإرهاب، وبسط والأمن والاستقرار في ليبيا".