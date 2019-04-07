"المسماري": معركة طرابلس مع تنظيم "القاعدة" بشكل أساسي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، إن العملية العسكرية في طرابلس تسير وفقا للخطة الموضوعة، مؤكدا بأن

معركة طرابلس مع تنظيم القاعدة بشكل أساسي.

وحذر "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأحد، من وسائل الإعلام التي تبث أخبارا كاذبة بشأن معركة طرابلس، لافتا إلى أن طرابلس باتت مختطفة من قبل الإرهابيين.

وأشار إلى أنه تم التفاجؤ بالوجود الأمريكي في طرابلس، موضحا بأن هنالك 300 جندي أمريكي على الأراضي الليبية.