كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تدعو البرلمان إلى المصادقة على اتفاق الخروج من "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، البرلمان إلى المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، محذرة أن الإخفاق في ذلك سيؤدي لعدم الخروج من المنظمة.

وفي خطاب نشر على صفحتها على تويتر، قالت ماي، "الحكومة فاوضت الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الذي تمنيت على البرلمان الموافقة عليه لكي نخرج على أساسه، لكن البرلمان رفض الاتفاق 3 مرات، وكما هي الحال الآن، لا أرى أن البرلمان قد يوافق على الاتفاق".

واستطردت ماي، "لكن البرلمان أيضا قال إنه لا يريد لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق"، موضحة "الخيار المتاح أمامنا هو أن نخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو عدم الخروج منه بتاتا".

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