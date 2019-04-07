رومان سايس يدعو لاعبي العالم للانسحاب من المباراة فور تعرضهم لـ”العنصرية”

وجه رومان سايس، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، نداء لكل لاعبي الدوريات الأوربية، بالاتحاد ضد العنصرية، كما أكد دعمه الكامل والتام لفكرة مغادرة الفريق لأرضية الملعب فورا، مباشرة بعد أي اعتداء عنصري يتعرضون له.

وقال سايس في تصريحات صحفية تناقلتها أكبر الصحف في بريطانيا، على غرار ” ذا الصن” و ” ذ تايم “، إنه ” يتوجب على جميع اللاعبين الاتحاد والتحرك كجسم واحد ضد هذه الممارسات العنصرية”، وأضاف: ” أنا متفق تماما مع فكرة مغادرة الملعب مباشرة بعد أي اعتداء، وهذا هو الرد الكافي للتعبير عن موقفنا”.

جدير ذكره، أن سايس سبق له وأن تعرض هو الآخر لحادث عنصري رفقة فريقه “وولفرهامبتون” الإنجليزي، سنة 2016، عندما ناداه جوني شيلفي، لاعب نيوكاستل الإنجليزي، بلفظ “المغربي الوسخ”، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الإنجليزي للعبة إلى توقيفه لخمس مباريات مع غرامة مالية ثقيلة.