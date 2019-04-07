حيلة "فيات كرايسلر" لتفادي غرامة الانبعاثات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وافقت شركة السيارات الإيطالية "فيات كرايسلر"، على دفع مئات الملايين من اليورو إلى شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية لإدراج سيارات تسلا ضمن أسطولها وذلك لتجنب دفع غرامات بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالانبعاثات، بحسب ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد.

وأوردت وكالة "رويترز" نقلًَا عن الصحيفة أن هذه الخطوة ستمكن الشركة الإيطالية من تقليل معدل انبعاثات سياراتها من ثاني أكسيد الكربون عن طريق حساب انبعاثات سيارات تسلا ضمنها وبالتالي خفض هذا المعدل إلى المستوى المسموح، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن المبلغ المحدد الذي ستدفعه كرايسلر لتسلا.

وأسست فيات كرايسلر محفظة مشتريات مشتركة مع تسلا يوم 25 شباط/ فبراير، إلا أنها لم تتطرق مباشرة إلى المبلغ التي ستدفعه لكنها قالت إنها ستحقق "الاستفادة القصوى من خيارات الالتزام التي توفرها القواعد".

وأضافت في بيان: "فيات كرايسلر ملتزمة بخفض انبعاثات جميع منتجاتها. وتوفر محفظة المشتريات المشتركة المرونة لتقديم منتجات يؤيد عملاؤنا شراءها مع الالتزام بالنهج الأقل تكلفة".