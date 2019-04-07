يُحارب التلوُّث بطريقته: هولندي يدور حول العالم بثلاث سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أنهى المغامر الهولندي فيبي فوكر، اليوم الأحد، في سيدني، رحلة استمرت أكثر من ثلاث سنوات قطعها بسيارته فولكسفاجن التي حولها إلى سيارة كهربائية، في مبادرة تهدف إلى مستقبل خال من ملوّثات الجو التي تصدر عن السيارات العادية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتُعدّ رحلة فوكر أطول رحلة مسجلة تقطعها سيارة كهربائية على الإطلاق، إذ إن فوكر غادر هولندا في مارس/ آذار 2016، وقضى 1119 يوما قطع خلالها أكثر من 95 ألف كيلومتر وزار 33 بلدا في محاولة للفت الانتباه إلى استدامة ومتانة السيارات الكهربائية.

فوكر وسيارته في أستراليا (نشطاء- تويتر)

واعتمدت الرحلة على مساندة غرباء من مختلف أنحاء العالم قدموا الطعام والمأوى لفوكر فضلا عن الوسائل الأساسية لشحن سيارته على طول الطريق.

وقال فوكر لمشجعين كانوا في استقباله عندما وصل إلى خط النهاية: "ساعدني نحو 1800 شخص في رحلتي عبر أوروبا والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وأخيرا وصلت اليوم إلى هنا".

وبعد ظهيرة اليوم الأحد بقليل، عبر فوكر وموكب من السيارات الكهربائية جسر هاربور الشهير في سيدني قبل أن ينهي رحلته الطويلة في حديقة النباتات الملكية بجوار دار أوبرا سيدني.