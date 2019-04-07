شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: 13 قتيلاً في تبادل للقصف بين قوات النظام والمعارضة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم اليوم في القصف المتبادل بين قوات النظام السوري والمعارضة في شمال غرب سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له: إن تسعة قتلى سقطوا جراء قصف النظام لبلدتي سراقب ونيرب اللتين تسيطر عليهما المعارضة.
فيحين أودى القصف الذي نفذه مقاتلو المعارضة بحياة أربعة أشخاص في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: 13 قتيلاً في تبادل للقصف بين قوات النظام والمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.