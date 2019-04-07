شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: 13 قتيلاً في تبادل للقصف بين قوات النظام والمعارضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

لقي ما لا يقل عن 13 شخصًا مصرعهم اليوم في القصف المتبادل بين قوات النظام السوري والمعارضة في شمال غرب سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له: إن تسعة قتلى سقطوا جراء قصف النظام لبلدتي سراقب ونيرب اللتين تسيطر عليهما المعارضة.

فيحين أودى القصف الذي نفذه مقاتلو المعارضة بحياة أربعة أشخاص في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة النظام السوري.