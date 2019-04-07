وزارة الكهرباء السودانية: انقطاع كامل للتيار في عموم البلاد

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاع كامل للكهرباء في البلاد، اليوم الأحد.

ولم تقدم الوزارة تفسيرًا لانقطاع الكهرباء لكنها قالت في بيان: بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.