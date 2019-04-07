الان تتابع الجيش اليمني ينتزع 120 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي في قرية بحجة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة تمكنت، اليوم الأحد، من تطهير إحدى قرى مديرية مستبأ بمحافظة حجة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية- بكثّافة- قبل دحرها منها على يد أبطال الجيش.
وأضاف أن الفرق الهندسية نفذت عملية مسح ميدانية في جميع المواقع المحررة بمديرية مستبأ، وتمكنت من انتزاع 120 لغم وعبوة ناسفة من قرية الحمراء بذات المديرية، وتواصل العمل لانتزاع ما تبقى من الألغام في المناطق الأخرى.
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